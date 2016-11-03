Вашингтон, 3 ноября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Очередной препарат от болезни Альцгеймера — верубецестат, разработанный в научно-исследовательской лаборатории Merc, прошёл клинические испытания на животных и теперь испытывается на людях, пишет журнал Science Translational Medicine.

PublicDomainPictures Научная лаборатория

Сотрудники лаборатории поделились информацией о свойствах медикамента. Верубецестат относится к ингибиторам фермента бета-секретазы, то есть не даёт образовываться в организме бета-амилоиду. Таким образом, в кровеносных сосудах не формируются амилоидные бляшки.

В отличие от предыдущих лекарств этот препарат не токсичен. Он протестирован на крысах и обезьянах. Его начали испытывать на людях, и медикамент существенно снизил концентрацию бета-амилоида, причём побочных эффектов как таковых не наблюдалось.

Клинические испытания продолжаются: в одном из двух параллельных исследований препарат принимают две тысячи человек с лёгкой и умеренной формой болезни Альцгеймера. Испытание рассчитано на полтора года.

Другое испытание будет проводиться на протяжении двух лет при участии полутора тысяч пациентов — у них Альцгеймер определён по результатам томографии и ещё не даёт себя знать.

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