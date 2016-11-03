Москва, 3 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Голливудский актер Стивен Сигал обращался к властям Российской Федерации (РФ) с просьбой предоставить ему гражданство в течение длительного промежутка времени. Об этом сообщил в четверг, 3 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Gage Skidmore Стивен Сигал

«Сигал известен своими достаточно теплыми чувствами к нашей стране, — сказал представитель Кремля журналистам. — Он (актер) никогда это не скрывал».

При этом Песков добавил, что Сигал является достаточно известным актером, что и дало основания для приема его в гражданство РФ.

3 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство. Указ о приеме Сигала в гражданство РФ в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ подписал глава страны Владимир Путин.

«Принять в гражданство РФ Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США», — отмечается в документе.

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