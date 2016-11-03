Сургут, Югра, 3 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Сургуте инвалида-колясочницу с боем пустили на концерт популярного певца, сообщают сегодня уральские СМИ. Тем временем, директор филармонии, где проходил концерт возглавляет Сургутскую городскую ассоциацию родителей детей-инвалидов.

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Сургутянка страдает от редкого генетического заболевания, при котором организм формирует кости в тех местах, где их быть не должно, сообщают «Новости Югры». Она давно мечтала побывать на конце Дмитрия Билана. Как инвалид первой группы с редким заболеванием, Рада имеет право на бесплатное посещение концертов. «До этого случая, я посещала концерты, но … работники приговаривали «мы вас пускаем на свой страх и риск», в следующий раз решайте через организаторов, — сообщила Рада «Сургутской трибуне». — Что я и сделала».

Девушка написала концертному директору певца, что филармония, где должен был пройти концерт Билана, отказывается брать на себя ответственность и пропускать ее на концерт бесплатно, мотивируя тем, что помещение они просто сдают, а пускать инвалида или не пускать — это прерогатива организаторов. «Он был удивлен такому положению и пообещал решить мою просьбу, — продолжает пояснять Рада. — О, чудо, меня уже ждут в филармонии. Но нервотрепка, как оказалось, еще не закончена. У входа в зал нам сообщили, что пустят после третьего звонка: мол, пусть все усядутся, чтобы вас не задеть. Когда все расселись, и народа возле входа не было, вот-вот начнется концерт, нас не пускают в зал! Мы заехали сами, а место для коляски, где я обычно стою, было занято двумя стульями. А куда спрашивается хотели поставить меня после третьего звонка, не за штору ли?! Ругаться мы не стали, я позвонила снова Дмитрию Бушуеву, и место нам освободили. И, конечно же, никаких инвалидов-колясочников на концерте не было, кроме меня». И все же Раде удалось послушать «в живую» своего кумира и даже с ним сфотографироваться.

Директор Сургутской филармонии Яков Черняк был удивлен такой реакции девушки-инвалида, пояснив «Сургутской трибуне», что место для Рады не было предусмотрено самими организаторами. Для девушки специально открыли шлагбаум, расчистили пандусы, сотрудник филармонии проводил Раду в малую гостиную, чтобы она могла снять верхнюю одежду и помог добраться до концертного зала. Ведь Рада частый посетитель филармонии. Но концерт Билана задержали и девушке предложили подождать в холле, как и остальным зрителям.

Далее Яков Черняк пояснил изданию, что о своем желании посетить культурные мероприятия сторонних организаторов (не Сургутской филармонии) будет предупреждать представителей данного культурного учреждения за неделю. Сама же филармония всегда исполняла требования приказов Минкульта бесплатного посещения концертов для льготных категорий граждан.

Как сообщает издание Ura.Ru, директор филармонии признался, что понимает эмоции югорчанки, «так как сам является отцом ребенка с особенностями развития и возглавляет Сургутскую городскую ассоциацию родителей детей-инвалидов».

Добавим, препятствия к посещению концертов «колясочниками» — актуальная проблема для России. Зачастую не везде создана так называемая «доступная среда». Это в небольших городах. Но даже в северной столице России, в Санкт-Петербурге, в марте этого года группу инвалидов-колясочников во время концерта Земфиры разместили на подсобном балкончике спортивного комплекса"Петербургский», мало того — пришедших на концерт певицы заперли в служебном помещении. Неприятности добавляло, что ребята-инвалиды приобрели билеты на танцпол. А в мае мужчину с ограниченными возможностями не пустили на матч чемпионата мира по хоккею во Дворце спорта «Юбилейный». Отдельно отмечается, что у в обоих вышеуказанных питерских случаях у зрителей — инвалидов первой группы — были куплены билеты на массовые мероприятия.

«Причины возникновения таких случаев кроются в недостаточной компетентности должностных лиц. Так, в ситуации с концертом администрация СКК «Петербургский» признала вину персонала и сообщила о проведении разъяснительной работы», — пояснил «Российской газете» ведущий специалист юридического отдела аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Владимир Шпанов и посоветовал жаловаться в прокуратуру на нарушение прав инвалидов.