Москва, 3 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Миру нужен не «международный полицейский», как утверждает вывший глава НАТО, а диалог, взаимное уважение и объединение для эффективного противостояния современным глобальным вызовам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смертельная гонка

«Своими агрессивными и безответственными заявлениями господин Расмуссен намеренно пытается обострить обстановку в и так неспокойном международном пространстве», — считает парламентарий.

Вместо того чтобы искать пути выхода из кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и других регионах, «партия войны» жаждет крови и установления порядка «по-американски» на всех континентах, говорит он.

«Болезненное стремление управлять мировыми процессами и параноидальное убеждение в исключительности американской нации не позволяют подобным деятелям увидеть объективную картину мира», — полагает парламентарий.

«Такие призывы направлены на то, чтобы оправдать собственную преступную политику, приводящую к жертвам в странах, где США и их союзники по альянсу пытаются навести «порядок». Слова экс-генсека НАТО явно подстрекают к новой гонке вооружений, запугивают собственных граждан несуществующими угрозами и способствуют разжиганию новых конфликтов», — считает Железняк.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что миру нужна «Америка в роли международного полицейского». «Нам нужно установить лидирующую роль Америки в мировых делах», — заявил Расмуссен в интервью британскому телеканалу Sky News. «Оглянитесь вокруг, и вы увидите мир в огне. Сирия, разрываемая войной и конфликтом. Ирак на грани распада. Ливия — несостоявшееся государство в Северной Африке. Россия, нападающая на Украину и дестабилизирующая Восточную Европу. Китай, играющий своими мускулами, страна-изгой Северная Корея, угрожающая ядерными атаками», — сказал он.