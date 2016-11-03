Калуга, 3 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Старший советник юстиции Владимир Орлов приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен прокурором города Калуги. Как сообщила 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора Калужской области Юлия Иконникова, новый прокурор областного центра родился в 1979 году в городе Камешково Владимирской области.

Vladprok.ru Прокурор Калуги Владимир Орлов

В 2001 году Орлов получил высшее юридическое образование, окончив юридический факультет Владимирского государственного педагогического университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. Трудовую деятельность начал в прокуратуре Владимирской области, где проходил службу в должностях помощника прокурора Селивановского района, помощника, старшего помощника Ковровского городского прокурора, заместителя Кольчугинского межрайонного прокурора, Гусь-Хрустального межрайонного прокурора.

До настоящего времени Владимир Орлов замещал должность прокурора Судогодского района Владимирской области.

Между тем, должность прокурора Калуги стала вакантной 26 августа 2016 года, когда ушел в отставку Юрий Лукьяненко, который возглавлял городскую прокуратуру с 2013 года. Ныне Юрий Лукьяненко является советником губернатора Калужской области.