Москва, 3 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Пленумом Верховного суда (ВС) РФ было принято постановление, касающееся практики уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. Документ дает разъяснения о случаях, когда размещенные в интернете публикации расцениваются как возбуждение ненависти и вражды, сообщает 3 ноября РАПСИ.

В. Сурьянинов. Советский суд — суд народа! 1951

В своем выступлении судья Олег Зателепин обратил внимание коллег на проблемы при квалификации репостов в соцсетях. Он пояснил, что в новом постановлении говорится о необходимости более тщательной оценки действий, которые рассматриваются как возбуждение ненависти и вражды.

В документе указано, что при рассмотрении вопроса о размещении пользователем информации в интернете судьям стоит исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. В частности, нужно учитывать контекст, форму и содержание публикации, а также то, каким образом выражено к ней отношение пользователей.