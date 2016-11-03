Москва, 3 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Органы государственного жилищного надзора (Госжилнадзор) наделяются полномочиями по проверке нормативов потребления коммунальных ресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, соответствующий приняла Госдума в первом чтении.

avantrend Норматив потребления

Согласно законопроекту, органы Госжилнадзора будут проверять установленные нормативы на предмет их соответствия требованиям к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов и услуг, а также условиям и методам установления подобных нормативов. В рамках предоставленных полномочий органы Госжилнадзора будут сверять действующие нормативы потребления коммунальных ресурсов и услуг, утвержденные уполномоченными органами власти субъекта РФ, на их соответствие утвержденным правительством РФ правилам.

В случае выявления фактов нарушений требований к установлению этих нормативов орган Госжилнадзора получает право выдавать предписания об их устранении.

Необходимость принятия законопроекта вызвана тем, что сегодня, если выясняется, что норматив занижен или завышен, ни у одного органа нет возможности проверить обоснованность этого норматива, и жалующихся граждан отправляют в суд, отметил замглавы Минстроя Андрей Чибис. «Эта норма позволит защитить интересы граждан при проверке обоснованности тарифов на ЖКУ», — сказал он. «Мы принципиально поддерживаем идею контроля над нормативом», — сказала глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

При этом Хованская выразила сомнение, что норма будет действовать, поскольку в ряде регионов Госжилнадзор интегрирован в структуры, вырабатывающие нормативы потребления ЖКУ. «Будет ли он выносить предписание в отношении своего начальства? Я сомневаюсь», — сказала она, подчеркнув, что такие полномочия следует возложить на Федеральную антимонопольную службу.