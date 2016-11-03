Люксембург, 3 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В сентябре уровень безработицы в странах Евросоюза составил 10%, заявили сотрудники статистической службы Европейского союза (Eurostat), сообщает 3 ноября Reuters.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Безработица снизилась в большинстве стран Евросоюза, в частности в Бельгии, Ирландии и Франции, однако уровень безработицы в Австрии, Италии и Люксембурге остается высоким на фоне других стран — членов ЕС.

В сентябре безработица среди молодежи снизилась с 20,6% до 20,3%. Это снижение было обусловлено улучшением уровня занятости в Испании и Италии, хотя общий уровень безработных в возрасте до 25 лет остается особенно высоким в этих странах.

Напомним, ранее Eurostat подсчитал, что в августе уровень безработицы в странах Евросоюза составил 10,1%. Среди стран еврозоны в Германии зафиксирован самый низкий уровень безработицы, который составил 4,1%.