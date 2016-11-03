Тула, 3 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Двоих жителей Тулы подозревают в совершении убийств троих пожилых людей. Во всех случаях стариков забивали до смерти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 ноября в пресс-службе регионального СУ СКР.

Marafet.net Старики

Как сообщало ИА REGNUM, накануне следственные органы сообщили о задержании двоих мужчин — 1986 и 1993 годов рождения — по подозрению в убийстве пожилых брата и сестры. По версии следствия, преступники влезли в дом пенсионеров ночью, до смерти избили обоих, забрали все ценности, а затем подожгли дом.

Сегодня следователи сообщили, что задержанных подозревают в совершении еще одного убийства — 81-летней женщины.

Тело пенсионерки было найдено в частном доме на улице Полежаева 27 октября. На теле женщины эксперты обнаружили множественные телесные повреждения. По версии следствия, преступники проникли в дом женщины, жестоко избили ее и, забрав имущество, скрылись. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем»).

Следователи не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению и других преступлений.