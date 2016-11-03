Москва, 3 ноября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Новостной фон для рынка нефти остается очень негативным. Прежде всего, трейдеры обеспокоены сигналами от ОПЕК, что картель не сможет договориться по сокращению добычи, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский. При этом страны, которые будут освобождены от квот — Ливия, Нигерия и Иран — на троих в октябре прибавили около 500 тысяч баррелей в сутки. К тому же, рекордный рост запасов в США, оказался очень неожиданным и несколько меняет представление о динамике добычи там.

Нефтяная вышка

«Тем не менее, цены сейчас торгуются на относительно низких уровнях. Фьючерсы на Brent могут протестировать $45 за баррель. Однако, $45 это уже очень низкий уровень. Практика показывает, что мировая нефтедобывающая отрасль держит его очень плохо. В мире есть много недорогой нефти. В основном это Россия на советских месторождениях плюс ОПЕК. Однако, это только около 50% добываемой в мире нефти. Остальная нефть это труднодоступные месторождения с высокой себестоимостью. Поэтому ниже $45 цены на долгосрочный период времени провалиться не смогут. Падение ниже этой отметки это уже будет возможность для поиска долгосрочных инвестиционных позиций», — пояснил Полховский.

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«До встречи ОПЕК в Вене фундаментально обоснованный коридор колебаний будет $45−50 за баррель, а дальше все будет зависеть от итогов этой встречи. Если ОПЕК договорится сократить, то нефть возвратится в диапазон 50−60 долларов, если нет, останется в диапазоне $40−50», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 ноября, мировые цены незначительно растут. Так, по данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне в 12:00 по мск подрастали на 0,2% до 47,15 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI дорожал на 0,1% до 45,52. За предыдущие три торговых сессии оба сорта утратили около 8%.