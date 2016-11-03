Махачкала, 3 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В действиях водителя микроавтобуса, попавшего в аварию сегодня утром, 3 ноября, в Тарумовском районе Дагестана, усматривают ряд нарушений. По предварительным данным, он выбрал для движения неутвержденный маршрут, и, кроме того, в момент аварии он мог уснуть. Такое мнение высказали в ГИБДД.

vylip Водитель автобуса

«Водитель пассажирского микроавтобуса ехал не по маршруту. По предварительной информации, он заснул за рулем, в результате чего произошло опрокидывание общественного транспорта», — цитирует представителя ГИБДД РИА «Дагестан».

В настоящее время в больнице находятся четверо пассажиров микроавтобуса. У них выявлены повреждения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром, 3 ноября, около 06:25 в Тарумовском районе Дагестана. Недалеко от селения Калиновка на 318 км автодороги «Махачкала — Астрахань» опрокинулся пассажирский микроавтобус Мерседес «Спринтер».

Пострадали девять пассажиров. Четверо из них госпитализированы.