Москва, 3 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Аресты подозреваемых по ряду экономических преступлений граждан России предлагается запретить, например, по статьям о махинациях в предпринимательской деятельности, отмывании преступных доходов. Такое предложение содержится в проекте пленума Верховного суда России.

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В Верховном суде уточнили, что судам, если такой проект будет принят, нужно разъяснить следующее: в части 1 статьи 108 УПК России будет предусмотрен запрет на применение к подозреваемому или обвиняемому по некоторым статьям такой меры пресечения, как заключение под стражу. Это распространяется на статьи 171−174, 174.1, 176−178, 180−183, 185−185.4, 190−199.2 УК РФ, а также статьи 159−159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 УК РФ при условии, что они совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что среди нарушений подпадающих под перечисленные статьи, есть разглашение банковской, налоговой или коммерческой тайны, мошенничество, легализация денежных средств, растрата, незаконный оборот драгоценных металлов, манипулирование рынком.

Как пояснили в Верховном суде, если обвиняемый постоянно зарегистрирован в России и его личность установлена, то его не нужно помещать в СИЗО при условии, что он не нарушал ранее избранную меру пресечения и не скрывался от следственных органов и от суда.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин два месяца назад на пленарном заседании Восточного экономического форума сказал следующее: «Мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы снять с бизнеса эти «гири», дать возможность инвесторам заработать как следует, чтобы их проекты заработали как следует, полетели, если можно сказать».

29 октября Путин внёс в Государственную думу законопроект, предлагающий ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных органов за незаконное преследование бизнеса.