Всеволожск, Ленинградская область, 3 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета по Ленобласти взяли в свои руки расследование уголовного дела по факту массового уничтожения из огнестрельного оружия бездомных собак во Всеволожском районе. К этому преступлению может быть причастен муниципальный депутат.

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Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными группой лиц по предварительному сговору) ранее вели органы МВД.

Отстрел бездомных животных происходил на территории поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти в июле 2016 года. Ставшая достоянием общественности, эта история получила заметный резонанс в регионе.

Как сообщили 3 ноября в Следственном управлении СКР по Ленобласти, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, «изучается информация о возможной причастности мужчины, являющегося депутатом одного из муниципальных образований Ленинградской области, к отстрелу собак».

По данным Life78, июльской ночью этого года неизвестные из внедорожника Toyota расстреляли в поселке имени Свердлова двух бездомных собак. Одно животное погибло на месте, вторую собаку удалось спасти. В черепе животного были обнаружены осколки от пуль. По высказанным в СМИ предположениям зоозащитников, за рулем внедорожника находился член Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Николай Круглов.

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Напомним, на федеральном уровне в последние недели получила общественный резонанс ситуация с двумя студентками из Хабаровска. По версии следствия, подруги причастны к гибели не менее 15 животных и птиц. Фотографии с изощрёнными зверствами хабаровчанки выкладывали в интернет. Расследуется уголовное дело.