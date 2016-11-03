Чебоксары, 3 ноября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. В Чувашии к Дню народного единства приурочено более 500 мероприятий, которые стартовали 24 октября и продлятся по 6 ноября. Это фольклорные праздники, концерты с участием профессиональных и самодеятельных коллективов, национальных диаспор, информационные часы, литературные вечера, показы документальных фильмов, сообщили ИА REGNUM в Минкультуры Чувашии. В музеях будут организованы экспозиции, выставки, мастер-классы, в библиотеках — выставки книг, презентации и акции.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Митинг-концерт в Чебоксарах

Ключевые мероприятия пройдут 4 ноября в Чебоксарах. В столице республики на Красной площади традиционно состоится митинг-концерт. В столичной мэрии полагают, что в нём примут участие около 5 тыс. человек. Для проведения митинга «заявилось региональное отделение политической партии «Единая Россия», две другие партии (ЛДПР и «Родина») «устно обратились» к единороссам «и заявили о своем присоединении к празднованию», говорят в администрации главы Чувашии.

В концертной программе заявлены творческие коллективы города и национально-культурные центры, на площади будет работать полевая кухня с бесплатной раздачей чая. В театре оперы и балета пройдёт III Республиканский фестиваль национально-культурных объединений «Единая семья народов России» и фестиваль-конкурс национальных блюд «Доброму гостю и хозяин рад». В местах проведения массовых мероприятий предполагается ограничить движение транспортных средств

Охранять общественный порядок во время проведения публичных мероприятий будут более 500 сотрудников полиции. В Чебоксарах для обеспечения правопорядка будет задействовано 140 полицейских, 15 народных дружинников и 100 сотрудников частной охранной организации.

Православные верующие 4 ноября отметят День Казанской иконы Божией Матери. Во всех приходах и благочиниях Чувашской митрополии пройдут Божественные литургии, праздничные молебны, крестные ходы, конференции, семинары, встречи с учащимися и общественностью. В Чебоксарах состоится крестный ход, который пройдёт от Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы до храма Рождества Христова. Ожидается участие 500 человек.

Напомним, 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Он установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.