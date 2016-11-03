Москва, 3 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Банк России видит тенденцию на сокращение отделений банков в РФ примерно в два раза. Это связано с развитием удаленной идентификации клиентов и возможностью оказывать услуги населению без посещения офисов. Об этом сегодня, 3 ноября, заявил директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ Вадим Калухов на конференции «Инновационные сервисы для банков и бизнеса».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Закрываются отделения банков в Европе и России. Общая тенденция на сокращение отделений раза в два будет наблюдаться, и общее количество людей, вовлеченных именно в банковский бизнес, в силу этого, наверное, в определенной мере будет также сокращаться, и это надо иметь в виду», — отметил Калухов.

На первый план, по его словам, в настоящее время выходит тема идентификации клиентов удаленно. «Мы в данном случае прорабатываем с Минсвязи вопрос предоставить такой инструментарий как банкам, так потребителям финансовых услуг, чтобы люди могли удаленно, не приходя в банк, получать услуги — именно, открывать счета, проводить расчетные и кредитные операции», — пояснил Калухов.

По его словам, «в настоящее время прорабатываются технические детали данной реализации, и в ближайшее время будет объявлено, в какие сроки и даты можно ожидать сокращения офисов банков».

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, Банк России пристально следит за банками, нарушающими законодательство или участвующими в легализации преступных доходов. Проведение регулятором чистки в банковской сфере наблюдается на протяжении последних лет. Так, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у более чем 70 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка. В 2014 году отозваны лицензии у 87 кредитных учреждений по всей стране. В 2013 году лишились лицензии 46 банков, в 2012 году — такое же количество (46).