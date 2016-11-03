Екатеринбург, 3 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался художник, монументалист и график Миша Брусиловский. Ему было 85 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Голомидова Миша Брусиловский

Миша Брусиловский родился в Киеве 7 мая 1931 года. Пережил войну, эвакуацию. После освобождения Киева советскими войсками он вернулся назад. Случай помог ему поступить в интернат для одарённых детей, и учёба в нём стала одним из первых этапов становления его как художника.

С конца 1950-х он проживал в Свердловске (Екатеринбург). Всесоюзную известность ему принесла картина «1918-й год». Также некоторые его картины выставлялись за рубежом. В то же время, свердловский обком КПСС, который возглавлял будущий президент России Борис Ельцин, признавал его картины вредными и антисоветскими.

В своём соболезновании по поводу кончины Брусиловского губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что «он снискал всесоюзную славу как крупнейший художник второй половины XX века».

Прощание с художником состоится 6 ноября. А в Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 16 ноября по 11 декабря состоится его персональная выставка. Посетители смогут увидеть 44 большеформатные картины, начиная с 1970-х годов. Среди работ: «1918-й год», «Несение креста», «Император Николай Второй», «Благовещение» и другие. Вход в музей будет свободный.