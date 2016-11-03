Вильнюс, 3 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Литве тема России по-прежнему остаётся главной для СМИ, а связи политиков или предпринимателей с российскими политиками или бизнесменами остаются главным инструментом в борьбе политической элиты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 ноября. На этот раз в «порочных связях» засветился вице-председатель парламента Видас Гедвилас. ИА REGNUM полностью перевёл «расследование» литовских журналистов портала Alfa. lt: www.alfa.lt

PublicDomainPictures Звенья цепи

«Несмотря на агрессию Кремля на Украине, оккупацию Крыма и тайную гибридную войну против Литвы и НАТО, председатель правления бизнес-группы ЗАО Arvi ir Ko Видмантас Кучинскас по-прежнему остается почетным консулом России, его связи могут привести и в Кремль, и в кабинет директора Службы внешней разведки России. Но самое главное, что Кучинскас может похвастаться тем, что оказывает большое влияние на политиков в Литве.

«Очень интересно, что не кого-то другого, а именно Кучинскаса выбирают почетным консулом, у которого на самом деле могут быть свои бизнес-интересы в России. И его личные связи именно с председателем Сейма и заместителем очень интересны, и то, что Россия не использует это, всего лишь вопрос времени», — сказал член Сейма Повилас Урбшис.

Бывший председатель уходящего Сейма, а сейчас — заместитель председателя Сейма Лореты Граужинене, и вице-председатель Рабочей партии, лишившейся доверия избирателей, Видас Гедвилас — один из контактов Кучинскаса.

Становится ясно, что, будучи главой парламента, Гедвилас мог выполнять указания Кучинскаса, а их тогда сопровождало загадочное обогащение политика, не избранного в новый Сейм.

«Дружеские отношения, дружеские связи, мы давно дружим потому, что они поддерживали женскую баскетбольную команду Arvi, была такая команда, с тех пор мы знакомы, но среди предпринимателей у меня много знакомых, и вообще в разных областях у меня много друзей, знакомых, это не секрет», — сказал Гедвилас.

Arvi grupė Кучинскаса вместе с партнерами в Сербии приобрели завод по производству азотных удобрений Azotara, который увяз в долгах. Один из партнеров Arvi в Сербии был генерал Душан Ступар, глава Белградского подразделения Службы безопасности Югославии времен Слободана Милошевича. Член собранного литовцами консорциума Ступар был одним из главных финансовых спонсоров пророссийского президента Сербии Томислава Николича. Но сербское агентство по приватизации разорвало договор о приватизации Azotara и безвозмездно присвоило инвестиции в Сербии. Компания Arvi судилась с Сербией в международном арбитраже.

Между тем председатель Сейма Гедвилас в Вильнюсе заботился о том, чтобы Сейм как можно дольше не ратифицировал соглашение Сербии и ЕС о стабилизации и ассоциации. Так Кучинскас использовал свой рычаг влияния против Сербии. Все тянулось до тех пор, пока не вмешалась президент.

Немного позже Гедвилас и его новая жена приобрели участок в Вильнюсе.

«Да, я приобрел участок, я купил его, но я ездил сам, смотрел тот участок и приобрел его, да, свои декларированные деньги, они есть, это не секрет. У меня был в Каунасе дом, я продал его, нужно было где-то жить, так понемногу начнем заселяться», — пояснил Гедвилас.

Член Рабочей партии отрицает, что участок куплен у лиц, связанных с почетным консулом России Кучинскасом.

«Ну, чушь, я купил на свои деньги. С каким Кучинскасом можно связывать участок? Абсолютно никаких людей, связанных с Кучинскасом, я сам нашел участок через брокеров и приобрел его. Абсолютно никакой связи с Кучинскасом», — сказал вице-председатель Сейма.

А на самом деле Гедвилас участок площадью 16 аров приобрел именно у подчиненных Кучинскаса. Почетному консулу принадлежит университет ISM, а Гедвилас купил в Вильнюсе участок у директора «Фонда ISM».

Это не единственная сделка Гедвиласа и его жены, связанная с Кучинскасом. Когда Гедвилас был спикером Сейма, они купили еще один участок в Швянченском районе.

Кучинскас говорит, что ничего не знает об участках.

«Нет, точно нет. У меня нет знакомых в том районе, и по таким вопросам мы не общаемся, и точно никогда не было связанных с эти лиц. Я меня нет таких лиц, и родственников у меня очень мало», — сказал Кучинскас.

Человек, с которым не знаком Кучинскас — не кто иной, как его новая жена и мать дочери. Именно у нее Гедвилас купил участок в Швянченском районе площадью 1,5 гектара.

Видимо, для удобства договор подписала нотариус Рената Яскутелене, его муж — адвокат Кястутис Яскутелис, адвокат компании Кучинскаса Arvi ir Ko в борьбе с Сербией за упомянутый завод.

Члены нового парламента говорят, что такие непрозрачные сделки делают политику уязвимой, а этим могут воспользоваться российские секретные службы.

«Если проходит сделка с оттенком непрозрачности, то она делает политика напрямую зависимым от этого предпринимателя, потому что они оба заинтересованы скрывать возможно непрозрачную сделку. Это делает их обоих уязвимыми, в конце концов, тот предприниматель, на которого, возможно, оказывается влияние российских спецслужб, может уже в большей мере повлиять на политика для того, чтобы он принимал решения, связанные уже не с его бизнесом, а с интересами России», — сказал Урбшис.

«Такие связи и дружба делают уязвимым любое должностное лицо, поскольку оно попадает в такую серую зону, поскольку недостаточно ясно, где появляется какой-то контакт и связь, а где уже работает интерес России, и это нужно видеть, анализировать. Естественно, для того человека, должностного лица, кем бы оно ни было, это случай повышенной уязвимости», — говорит избранный в Сейм Урбшис.

Бывший работник Arvi ir Ko, который хорошо знаком с деятельность Кучинскаса, сказал, что Кучинскас мог оказывать влияние на Гедвиласа и в вопросах, связанных с областью компетенции Министерства сельского хозяйства, которым руководит Рабочая партия, и стремиться, чтобы Гедвилас стал министром образования и науки.

«Я не участвую в Комитете по сельским делам, и не оказывал влияния, я не поддерживаю связи в области бизнеса», — защищался Гедвилас.

Кучинскас отрицает, что у него есть влиятельные связи в Москве с Сергеем Нарышкиным, который входит в окружение президента России Владимира Путина. Нарышкин сейчас возглавляет Службу внешней разведки России.

«Может, семь лет назад мы встречались. Меня в вое время познакомили с тем человеком, он был главой администрации президента», — сказал Кучинскас.

«В России бизнес и политика связаны, если хочешь начать бизнес в России, то очень легко туда прийти, но очень трудно оттуда выйти. Это естественно, что такая ситуация вызывает зависимость от политического режима Путина. Это очевидная аксиома и очевидная истина, так функционирует система Путина», — сказал избранный в Сейм консерватор Лауринас Касчюнас.

По словам политика, невероятно, что в такую серую зону попали такие высокопоставленные лица Литвы, как один из руководителей Сейма».