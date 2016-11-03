Севастополь, 3 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Правительство Севастополя вернуло в реестр собственности города имущественный комплекс «Береговое» в поселке Форос. Документ принят на заседании 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

В комплекс входят детские лагеря «Комарово-1» и «Комарово-2», канализационные очистные сооружения, 66 объектов недвижимого имущества, земельный участок площадью более 34 га, сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Он добавил, что далее предстоит регистрация прав госсобственности города Севастополя и оценка стоимости имущества.

Постановлением правительства детские лагеря закреплены за ГУП «Пансионаты Севастополя», а очистные — за унитарным предприятием «Центр эффективного использования собственности Севастополя».

Зайнуллин пояснил, что департаментом завершена работа по инвентаризации имущества, расположенного на территории Республики Крым. Решения о национализации имущества украинского предприятия ООО «Югсевморсервис» были приняты давно, но не были «доведены до конца».

«Предприятие подавало иск о признании за ними право собственности на объекты, но по решению судов двух инстанций, имущество признано собственностью Севастополя», — сказал Зайнуллин.

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«Детский оздоровительный лагерь им. Комарова площадью 27 га, расположенный на побережье, принадлежал «Севморзаводу», затем перешел к ООО «Севморсервис» и летом 2014 года продолжал функционировать, — заявляла ранее депутат севастопольского заксобрания Татьяна Щербакова. — По неофициальным сведениям, этот лагерь передали в ведение крымчан, в другой субъект».