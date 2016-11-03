Ярославль, 3 ноября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Ярославле создан «Совет директоров города Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. Этим же постановлением он назначен руководителем данной организации — председателем Совета директоров города Ярославля.

Дмитрий Савин City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В качестве целей организации заявлено развитие промышленного комплекса города, повышение его инвестиционной привлекательности, улучшение экологической ситуации, создание единой информационной среды.

«В состав Совета директоров вошли руководители более 50 организаций города. Председатель Совета директоров — исполняющий полномочия мэра города Ярославля Владимир Витальевич Слепцов. Заседания Совета директоров планируется проводить в виде общего собрания и заседаний рабочих групп, образуемых в составе Совета для решения вопросов отраслевой специфики, — сообщили в мэрии Ярославля.

Заседания Совета директоров будут проходить не реже, чем раз в полгода. Ранее аналогичные структуры имелись на уровне районов города. ИА REGNUM публикует состав новой структуры.

Состав Совета директоров города Ярославля

Слепцов Владимир Витальевич — исполняющий полномочия мэра города Ярославля, председатель Совета директоров;Секретарев Дмитрий Михайлович — заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города, заместитель председателя Совета директоров;Белоярова Татьяна Николаевна — заместитель директора — начальник управления планирования экономического развития города департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля, ответственный секретарь Совета директоров.

Члены Совета директоров города Ярославля:Абрамов Валерий Николаевич — генеральный директор ОАО «Русские краски» (по согласованию);Алексеев Владимир Борисович — управляющий отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию);Атмашкин Сергей Павлович — директор ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» (по согласованию);Ахунов Турсун Абдалимович — генеральный директор ОАО «Элдин» (по согласованию);Бабикян Вардан Грачикович — генеральный директор ООО «Аквапарк» (по согласованию);Балакин Игорь Геннадьевич — директор ООО «Интрейдинг» («МясоЯр») (по согласованию);Басовец Сергей Клавдиевич — генеральный директор ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» (по согласованию);Белозеров Александр Евгеньевич — генеральный директор АО «Ярославский индустриальный парк» (по согласованию);Бестаев Роберт Иванович — президент Ярославского Автотранспортного Союза, генеральный директор ЗАО «Межавтотранс» (по согласованию);Богачев Алексей Олегович — вице-президент — управляющий Ярославским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» (по согласованию);Волончунас Дмитрий Викторович — директор АО «Ярославльзаказчик» (по согласованию);Гаврилов Константин Анатольевич — исполняющий обязанности директора Филиала ОАО «Мостостройиндустрия» Завод № 50 (по согласованию);Гаврилов Эдуард Леонидович — генеральный директор АО «ПАТП — 1 г. Ярославля» (по согласованию);Галагаев Илья Владимирович — генеральный директор ООО «ЭКО» (по согласованию);Галагаев Роман Владимирович — генеральный директор ООО «Ринг Премьер Отель"(по согласованию);Гасилова Светлана Валерьевна — директор Ярославского филиала АО «СоГаз» (по согласованию);Гринева Наталия Викторовна — директор филиала Российской Гостиничной ассоциации в Ярославской области, президент гостиничной Ассоциации города Ярославля, генеральный директор ООО «Ярхотэл» (по согласованию);Громова Ирина Константиновна — директор департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;Гунин Юрий Евгеньевич — директор ООО «Твердость» (по согласованию);Гусев Владислав Анатольевич — директор филиала ООО Пивоваренная компания «Балтика» — «Балтика — Ярославль» (по согласованию);Доберштейн Виктор Вилладьевич — заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» (по согласованию);Ерин Александр Михайлович — генеральный директор ООО «Группа компаний «Ярстройзаказчик» (по согласованию);Заваруев Александр Викторович — управляющий Ярославским отделением № 17 ПАО «Сбербанк» (по согласованию);Зарубин Петр Маркович — первый заместитель генерального директора — директор по коммерческим вопросам ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (по согласованию);Казин Игорь Евгеньевич — директор ООО «Ярославская туристическая сеть» (по согласованию);Катькин Василий Иванович — заместитель начальника Северной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) (по согласованию);Корнилов Александр Анатольевич — заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» (по согласованию);Костров Николай Александрович — генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЯрКамп» (по согласованию);Левит Михаил Захарович — генеральный директор АО «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (по согласованию);Майков Александр Николаевич — председатель Городского совета в области развития малого и среднего предпринимательства (по согласованию);Марсаков Игорь Леонидович — директор АО «Яргорэлектротранс» (по согласованию);Марченко Юрий Иванович — генеральный директор АО «Норский керамический завод» (по согласованию);Медведев Борис Анатольевич — директор ОАО «Яргортеплоэнерго» (по согласованию);Меренков Олег Вячеславович — генеральный директор ОАО «Фритекс» (по согласованию);Москвин Алексей Александрович — генеральный директор НАО «Корд» (по согласованию);Мякунова Нелли Николаевна — генеральный директор АО «Хром» (по согласованию);Николаев Валерий Юрьевич — директор филиала АО «Кордиант» в г. Ярославле (ЯШЗ) (по согласованию);Орлов Сергей Вадимович — генеральный директор ОАО «Ярославский технический углерод» (по согласованию);Палагин Николай Николаевич — генеральный директор ОАО «Ярстройтехника» (по согласованию);Парамонов Иван Тимофеевич — председатель правления Ассоциации современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины Ярославской области, генеральный директор АО «Фармославль» (по согласованию);Паршиков Андрей Александрович — генеральный директор ЗАО «Железобетон» (по согласованию);Пикалов Владимир Анатольевич — директор филиала ПАО «Росгосстрах» в Ярославской области (по согласованию);Полупанова Лариса Игоревна — председатель Ярославского регионального отраслевого объединения работодателей предприятий жилищно-коммунального комплекса «Союз предприятий ЖКХ» (по согласованию);Поляков Сергей Валерьевич — управляющий директор АО «ЯЗДА» (по согласованию);Почечуев Игорь Валентинович — генеральный директор ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» (по согласованию);Сергеев Павел Николаевич — генеральный директор АО «Ярославский завод резиновых технических изделий» (по согласованию);Симонов Владимир Васильевич — председатель Правления АО Ярославский акционерный «Кредпромбанк» (по согласованию);Скорняков Сергей Евгеньевич — генеральный директор АО «Газпром Газораспределение Ярославль» (по согласованию);Скороходова Юлия Вячеславовна — генеральный директор ООО «Волга-тур Ярославль» (по согласованию);Ткаченко Константин Владимирович — генеральный директор ОАО «Ярославский хлебозавод № 4» (по согласованию);Торопов Александр Анатольевич — директор ОАО «Горстройзаказчик» (по согласованию);Узянов Александр Анатольевич — исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» (по согласованию);Хохланов Владимир Викторович — генеральный директор АО «Ярославль-Резинотехника» (по согласованию);Чарушкин Виктор Николаевич — генеральный директор ООО «Ярнефтехимстрой» (по согласованию);Чекалова Светлана Валерьевна — генеральный директор ПАО «Ярославский судостроительный завод» (по согласованию);Черногоров Андрей Викторович — директор филиала ООО «Тева» в г. Ярославле (по согласованию);Чувилин Андрей Леонидович — директор Ярославского электровозоремонтного завода им. Б.П. Бещева — филиала АО «Желдорреммаш» (по согласованию);Шелкошвейн Петр Алексеевич — генеральный директор АО «Красный Перекоп» (по согласованию);Шмыков Григорий Александрович — директор ООО «Ярославская фабрика валяной обуви» (по согласованию);Щепин Сергей Александрович — директор ГБУ ЯО «Яроблтранском» (по согласованию);Якушев Сергей Владимирович — генеральный директор ОАО «Ярославский радиозавод» (по согласованию);Якушев Яков Семенович — генеральный директор ООО «ИПГ «СПЕКТР» (по согласованию).