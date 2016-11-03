Москва, 3 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Ужесточение политики ФРС в декабре вкупе с вполне возможным снижением цен на нефть после саммита ОПЕК в ноябре может поставить крест на планах российского ЦБ по снижению инфляции до 4%. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя решение ФРС о сохранении ставки на прежнем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы

«Заседание ФРС в ноябре, также, как и заседание ЦБ на прошлой неделе, прошло буднично, без сюрпризов для рынка. Все опрошенные аналитики исключали вариант повышения процентной ставки перед выборами в США. Если раньше и можно было усомниться в политической нейтральности ФРС, то теперь, когда у кандидата от республиканцев, Трампа, появились отнюдь не теоретические шансы занять президентское кресло, ФРС уже тяжело обвинить в симпатиях к Клинтон», — отмечает эксперт.

По словам Вернера, экономическая ситуация в мире не благоприятствует снижению ставок. «Цены на золото штурмуют психологический рубеж в $1300 за унцию, спрос возник на активы-убежища — по склонности к риску нанесен серьезный удар. Тут не до повышения ставок. Федрезерв четкий сигнал, что ключевая ставка может быть повышена в декабре, если только исход выборов не сильно расстроит рынок и не подорвет доверие в экономике», — говорит аналитик.

В итоге рынок увидел, что шансы повышения ставки усилились, констатирует он. «Инфляция начинает расти, и ФРС приходится с этим считаться. Реакция рынка на заседание ФРС — нейтральная, рынок его не заметил. Все самое интересное впереди», — уверен эксперт.

Влияние изменения монетарной политики в США на российскую экономику точно проявится в конце года, при условии, что к власти не придет Трамп, указывает эксперт. «Поэтому российский ЦБ также решил подстраховаться и не снижать ставку, опасаясь, что ужесточение политики ФРС в декабре вкупе с вполне возможным снижением цен на нефть после саммита ОПЕК в ноябре может поставить подножку рублю и прервать ослабление инфляционных ожиданий. Это могло бы поставить крест на планах по снижению инфляции до 4% по итогам 2017 года», — полагает Вернер.

Федеральная резервная система США оставила величину базовой ставки без изменений на уровне 0,25−0,5% годовых, говорится в коммюнике по результатам ноябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Следующее заседание ФРС по ставке состоится в декабре.