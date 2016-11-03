Москва, 3 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Власти обязаны пересматривать границы зон радиоактивного загрязнения, ни в коей мере не ущемляя социальные льготы и гарантии, которые существуют у населения этих регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявил в Госдуме замглавы МЧС Владимир Артамонов.

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«Сегодня это 1,5 млн человек, кассовый расход примерно 40 млрд рублей в год и обоснование мер социальной поддержки для нас очень важно», — отметил замминистра.

«На примере Брянской области могу сказать, при уменьшении ежегодно численности на 0,5% количества людей, проживающих там, меры соцподдержки увеличивают там на 0,6%», — сказал замминистра.

«С 2011 по 2016 количество граждан, которые имеют меры соцподдержки, увеличилось на 10,5 тыс. человек», — сообщил Артамонов, отметив, что «при сохранении всех мер поддержки делать ясной, прозрачной, законной процедуру определения мер поддержки необходимо».