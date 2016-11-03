Вильнюс, 3 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала декрет о созыве первого заседания новоизбранного Сейма Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 ноября.

Marcin Białek Сейм Литвы

Глава страны приглашает Сейм нового созыва на первое заседание 14 ноября (в понедельник), в полдень.

Руководствуясь Конституцией, президент после того, как новоизбранный Сейм начнет работу в течение 15 дней представит Сейму на рассмотрение кандидатуру нового премьер-министра.

Напомним, выборы в Литве выиграла партия Союз Крестьян и зелёных Литвы, которая получила в парламенте 56 кресел и сейчас ведёт переговоры с социал-демократами о создании правящей коалиции. Победители премьером называют первый номер в своём партийном списке, экс-главу МВД и экс-генерального комиссара полиции Литвы Саулюса Сквернялиса.