Дамаск, 3 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Страны Запада и особенно Соединенные Штаты говорят о необходимости перемирия лишь тогда, когда помощь нужна террористам, а не мирным жителям, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью сербскому изданию «Политика».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь террористам

По словам Асада, США пытаются воспользоваться перемирием, чтобы оказать боевикам логистическую помощь, снабдить их оружием и деньгами, чтобы те смогли возобновить атаки и стали сильнее.

«Для США и их союзников террористы и терроризм представляют собой карту, с помощью которой они хотят играть на сирийской арене», — сказал он.

Сирийский лидер возложил на США и их союзников ответственность за срыв последнего перемирия. Также, по его мнению, западные страны виновны в срыве политических процессов и неудачных попытках переговоров.