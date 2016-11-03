Москва, 3 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В ходе своего предстоящего визита в Японию президент РФ Владимир Путин не будет посещать Нагасаки. Об этом 3 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Не планировалось никогда посещение Нагасаки в ходе визита, прорабатывается другая схема визита вместе с нашими японскими партнерами», — сказал Песков.

По его словам, подготовка визита российского лидера «идет своим чередом» и «ведется активно».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Владимир Путин в ходе своего визита в Японию может посетить Нагасаки. Впоследствии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что глава государства не сможет посетить Нагасаки, отметив, однако, что не исключает такого посещения президентом в будущем.