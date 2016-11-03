Великий Новгород, 3 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Боровичский районный суд Новгородской области признал виновными в хранении и сбыте поддельных денег двух жителей Тверской области — 36-летнего Алова Алиева и 30-летнего Эльвина Гайдарова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, речь идёт о поддельных купюрах достоинством 5 тысяч рублей.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

В суде было установлено, что семь таких поддельных денежных билетов подсудимые приобрели на федеральной автодороге «Россия» в посёлке Крестцы Новгородской области в июне нынешнего года."В этот же день они в одном из магазинов Крестец приобрели продукты питания на сумму около 5000 рублей, за которые расплатились фальшивкой. Злоумышленники успели скрыться из магазина, но в тот же день были задержаны сотрудниками полиции», — сообщили в прокуратуре региона.

Вину в совершении преступления подсудимые признали полностью.

Приговором суда Алиев получил год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, Гайдарову назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.