Москва, 3 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Американский актёр Стивен Сигал долго и настойчиво просил Кремль выдать ему российское гражданство. Об этом 3 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

K Zhestovskaya Стивен Сигал

«Это желание, он действительно обратился. Он достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство — он действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, Сигал никогда не скрывал любви к России: «Одновременно с этим он является достаточно известным, вы знаете, актером».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении американскому актёру и продюсеру Стивену Сигалу российского гражданства.

«Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

Ранее в ходе своего визита в Южно-Сахалинск Стивен Сигал заявил, что ему очень нравится жить в России, и он хотел бы получить российское гражданство.