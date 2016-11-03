Москва, 3 ноября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Бывшие «функционеры» НАТО, Пентагона, ЦРУ все чаще проговариваются об истинных целях США и их притязаниях на роль международного полицейского. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя высказывание бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что США должны стать мировым жандармом.

Son of Groucho Тюремный надзиратель

По ее словам, «желание НАТО превратить мир в американскую тюрьму народов, где США были бы полицаями, озвученное Расмуссеном, должно быть набатом, прежде всего, для Европы, которая шаг за шагом теряет суверенитет «в пользу» НАТО и США».

«Жажда США быть тюремными надзирателями явно патологична», — считает вице-спикер Госдумы.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен уверен, что США должны активнее участвовать в решении мировых конфликтов. «Нам нужна Америка в роли международного полицейского. Нам нужно установить лидирующую роль Америки в мировых делах», — заявил Расмуссен в интервью британскому телеканалу Sky News. «Оглянитесь вокруг, и вы увидите мир в огне. Сирия, разрываемая войной и конфликтом. Ирак на грани распада. Ливия — несостоявшееся государство в Северной Африке. Россия, нападающая на Украину и дестабилизирующая Восточную Европу. Китай, играющий своими мускулами, страна-изгой Северная Корея, угрожающая ядерными атаками», — сказал он.