Чебоксары, 3 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. На исполнительного директора ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» («Промтрактор-Промлит», входит в концерн «Тракторные заводы») в Чувашии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев подряд), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Дело заведено на основании материалов, представленных прокуратурой Калининского района Чебоксары. Как следует из материалов уголовного дела, в 2016 году на предприятии ряду работников своевременно (свыше трех месяцев подряд) в полном объеме не выплачивалась заработная плата, хотя такая возможность имелась. В настоящее время устанавливается сумма невыплаченной зарплаты, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, долги по зарплате в Чувашии на 1 октября 2016 года составили 25,9 млн рублей, сократившись за месяц на 14,1 млн рублей (на 35,2%). Наибольший размер из общей суммы просроченной задолженности приходится на Чебоксары (16,2 млн рублей, или 62,6%).

Отметим, это не первое уголовное дело, возбуждённое в отношении менеджмента КТЗ. Ранее Бывший председатель совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семён Млодик был обвинён в хищении 273 млн рублей. Приговором суда первой инстанции от 10 июня 2015 года ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием колонии общего режима.

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По данным Минтруда Чувашии, на 26 октября 2016 года на предприятиях тракторного концерна в республике введен режим неполной занятости для 4128 работников, в том числе находились в простое по вине работодателя 843 человека (ОАО «Промтрактор» — 272 человека, ЗАО «Промтрактор-Вагон» — 202 человека, Промтрактор-Промлит — 369 человек). Работали неполное рабочее время по инициативе работодателя 2218 человек (ОАО «Чебоксарский агрегатный завод"-2178 человек, ЗАО «Промтрактор-Вагон» — 40 человек). Кроме того, в отпусках без сохранения заработной платы находились 1067 человек (ОАО «Промтрактор» — 964 человека, ЗАО «Промтрактор-Вагон» — 103 работника).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор Чувашии Сергей Легостаев признался, что только от упоминания тракторного завода бросает в дрожь. Ему вторит вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин, отмечая, что тракторный концерн — «самая тяжёлая тема для всей Чувашии».

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