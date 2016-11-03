Красногорск, 3 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено движение электропоездов после утреннего ЧП на железнодорожном переезде между станциями Болшево — Фрязино. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании ЦППК.

Андрей Репин ИА REGNUM Электричка

«Движение электропоездов на участке Болшево — Зелёный Бор полностью восстановлено в 11:25 минут», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, утром 3 ноября на регулируемом железнодорожном переезде водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающие сигналы светофора, врезавшись в пригородный поезд сообщением Москва — Болшево. Никто из пассажиров электрички и автомобиля не пострадал.

После ЧП на участке Болшево — Зеленый Бор было приостановлено движение пригородных поездов. В обратном направлении электрички со станции Фрязино выполняли укороченные рейсы.