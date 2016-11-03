Лондон, 3 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Лорд главный судья Королевского суда Великобритании Джон Томас объявит 3 ноября решение о том, кому принадлежит конституционное право начинать официальный процесс выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Свой вердикт Томас, как планируется, зачтет в 10 утра по местному времени в Королевском суде Лондона. На разбирательства крайне политизированного дела у Томаса и двух высокопоставленных судей ушло менее трех недель.

Исходом разбирательства станет решение о том, кому принадлежит право официально заявить Брюсселю о выходе из ЕС, премьер-министру или парламентариям.

Юридический диспут вызван формулировкой статьи 50 Лиссабонского договора, согласно которой любая страна-член ЕС может покинуть блок «в соответствии с собственными требованиями конституции», которую противники и сторонники Brexit интерпретируют по-разному.