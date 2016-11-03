Ярославль, 3 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Управление Росздравнадзора по Ярославской области ответило на запрос региональной редакции ИА REGNUM о динамике цен на лекарственные препараты в течение последних 12 месяцев.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

В ведомстве отметили, что государственному регулированию, в соответствии с действующим законодательством, подлежат лишь препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Контроль в этой сфере осуществляется путем мониторинга ассортимента и цен, фармацевтические организации проверяются на предмет соблюдения оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам. Цены на медикаменты вне перечня Росздравнадзор не отслеживает.

В 2015 году и за 9 месяцев 2016-го ведомство не выявило нарушений установленных предельных размеров надбавок. Значительного роста цен на подконтрольные препараты также не наблюдается, отмечают в Управлении Росздравнадзора по Ярославской области.

«Изменение уровня цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖВНЛП на 2016 год, обусловлено изменением фактических отпускных цен производителей» — говорится в официальном ответе ведомства.

При этом Росздравнадзор предоставил редакции данные мониторинга за сентябрь 2016 года, не сочтя необходимым расшифровать эти цифры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте розничных цен на лекарственные препараты в аптеках. По данным мониторинга Росздравнадзора, по некоторым показателям, Ярославская область попала в «лидеры» среди других субъектов РФ.