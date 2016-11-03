Москва, 3 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Работодателей обяжут предоставлять отчетность в Пенсионный фонд России (ПФР) ежемесячно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Переход к ежемесячному предоставлению отчетности предполагается с 1 января 2018 года, что позволит оперативно учитывать пенсионные права граждан на их лицевых счетах. В 2017 году сроки предоставления ежеквартальной отчетности в ПФР будут сокращены: для отчетности в бумажной форме — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, для отчетности на электронном носителе — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Законопроект вводит уведомительный порядок регистрации в качестве застрахованного лица на основании сведений, поступающих в ПФР от органов ЗАГС, ФМС, а также от органов, предоставляющих муниципальные и государственные услуги.

Документ оптимизирует процесс открытия индивидуального лицевого счета. Законопроект вводит новое понятие в пенсионное законодательство — помимо «застрахованных лиц», в системе информационного учета ПФР будут «зарегистрированные лица», в том числе дети и другие физлица, которым открыт индивидуальный лицевой счет для оказания госуслуг.

Законопроект определяет СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования) как идентификатор при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При этом исключается обязанность ПФР выдавать гражданам бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования, вместо этого ПФР будет направлять гражданам уведомления о результатах их регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) пенсионного учета. «При этом ранее выданные свидетельства сохраняют свое действие», — уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Законопроект предусматривает обеспечение информационного взаимодействия ПФР с федеральными органами власти, а также властями субъектов РФ и внебюджетными фондами. ПФР будет также взаимодействовать с кредитными организациями для получения информации, необходимой гражданам для получения банковских услуг.

Необходимо синхронизировать законопроект с налоговым законодательством, тем более что обязанности администрирования взносов с 1 января 2017 передаются налоговым органам, подчеркнул глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).