Москва, 3 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Уровень географического образование в России проверялся разными методами. Географический диктант показал, что российские граждане знают географию примерно на три с минусом». Об этом сегодня, 3 ноября, заявил президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу на круглом столе, посвященном подведению итогов Всероссийского съезда учителей географии.

Jedidja Глобус

«Но это мы так сами себя утешаем немножко, на самом деле там, конечно, ниже минуса. С двумя или с тремя минусами. Но чтоб уж два не ставить», — отметил Шойгу.

По его словам, сейчас всего 2% школьников сдают ЕГЭ по географии. «Это, конечно, мизер», — считает Шойгу.

Он обратил внимание, что такая ситуация сложилась в том числе потому, что при довольно активных темпах развития образования менялась и структура преподавания.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева представила концепцию развития географического образования, в которой предлагается введение обязательного экзамена по географии (ЕГЭ) в 9-х и 11-х классах.

Напомним, II всероссийский съезд учителей географии проходит 2−3 ноября в Ломоносовском корпусе МГУ. Главная тема обсуждения — проект Концепции развития географического образования в Российской Федерации. Первый съезд учителей географии состоялся в Москве в МГУ им. Ломоносова 28−29 октября 2011 года. В работе съезда приняли участие около 600 учителей географии со всей России.