Киров, 3 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Кировской области с начала 2016 года выявлено 157 случаев заболевания ВИЧ. Это почти 9% от всех выявленных случаев заболевания (1824).

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Среди жителей области рост первичной заболеваемости превысил 16%.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кирова, в настоящее время в столице региона начинается подготовка волонтеров, которые будут принимать участие в различных мероприятиях по противодействию распространения эпидемии ВИЧ на территории города.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ Минздраву направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

Утверждено, также распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году бюджетам субъектов Федерации на эти цели.