Симферополь, 3 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В Крыму сорвались сроки по плану иммунизации населения от гриппа — в республике по данным на 1 ноября привито 62% от числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Об этом заявила главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, передают местные СМИ.

Business.ua Вакцина

«Республика Крым, к сожалению, выполняет показатели на уровне 62%, а более трети населения остаётся непривитым», — привела Пеньковская статистику на 1 ноября, отметив, что вакцинальная кампания в Крыму стартовала 28 августа.

По её словам, в Крыму нет региона, который бы превысил показатель иммунизации против гриппа более чем на 80%. Хуже всего сложилась ситуация в Ялте, где привито 36% от плана, и в Судаке — 41%. Относительно низок показатель иммунизации также в Евпатории (42%), Симферопольском районе (49%) и Армянске (53%).

При этом вакцинация практически не охватила одну из самых проблемных групп — граждан старше 60 лет, у которых грипп чреват тяжелейшими осложнениями. Так, в Ялте вакцинацию прошли всего 15% таких граждан, а в Евпатории — 21%.

«Эти районы тянут Республику к тем показателям, которые не соответствуют требованиям Российской Федерации», — констатировала Пеньковская.

Срыв сроков в Роспотребнадзоре Крыма объясняют поздними поставки вакцины: при 770 тыс. подлежащих вакцинации, 420 тыс. доз вакцины поступили в августе, а остальное — только в последние дни. И хотя случаев гриппа на полуострове пока не зафиксировано, чему способствуют в первую очередь школьные каникулы, общая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями всего на 3% ниже пороговых значений.

Между тем, в России практически завершилась массовая прививочная кампания против гриппа — в установленные минздравом сроки уложились 75 регионов, в том числе и Севастополь.