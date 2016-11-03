Киев, 3 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе боевые действия резко активизировались на Мариупольском и Луганском направлениях. Противоборствующие стороны применяли не только ствольную артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, танки и минометы, но и БМ-21 «Град». Об этом 3 ноября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР, пресс-служба штаба АТО и мирные жители, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам источника в Народной милиции ДНР, этой ночью подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Трудовское, Александровка (на западе от Донецка), Жабичево и Ясиноватая (территория промзоны).

«С 18:00 до полуночи подразделения ВСУ обстреливали поселки Трудовское и Александровка (на западе от Донецка, село Жабичево (к северу от Донецка) и территорию промзоны под Ясиноватой. По этим районам было выпущено 230 танковых снарядов, артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибра 82 и 120 мм», — рассказал ДАН источник.

Он сообщил, что в селе Коминтерново Новоазовского района (контролирует ДНР, под Мариуполем) в результате боев сгорел один частный дом. «Ближе к утру в результате обстрела со стороны ВСУ села Коминтерново произошел пожар в частном жилом доме, который расположен на улице Кирова», — сказал военный.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала семь нарушений режима тишины со стороны ВСУ. В частности, под обстрел попали позиции армии ЛНР в селе Смелое — из 152-мм самоходной установки 2С3 «Акация», на окраине пгт Станица Луганская — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, в с. Калиновка — из СПГ, с. Калиново — из АГС, с. Сокольники — из 122-мм гаубицы Д-30. «Потерь нет», — заверили в Народной милиции.

В свою очередь, 3 ноября Нацполиция в Донецкой области и местные жители подтверждают артобстрелы со стороны ДНР жилых кварталов Мариуполя (стратегический город на юге Донетчины, под контролем ВСУ).

Как отмечает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, вчера в 23:30 был обстрелян поселок Виноградное (входит в состав Мариупольского горсовета). Сообщение об артобстреле поступило в Левобережное отделение полиции г. Мариуполя. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

«Зафиксировано повреждение газопровода по улице Советской, из-за чего без газоснабжения остались около 600 домов. Повреждено четыре жилых дома. Информации о жертвах среди местного населения нет. Обстоятельства происшествия уточняются. Полицейскими организован обход поселка, чтобы собрать максимальную информацию и задокументировать последствия обстрела. Предварительная правовая квалификация — ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В соцсетях жители Мариуполя жалуются, что прошлой ночью не могли уснуть из-за взрывов и ответной канонады ВСУ. Особенно отчетливо были слышны звуки обстрела в районе микрорайона «Восточный» и пр. Ленинградского.

«Уже 10 минут идет обстрел окраин Мариуполя. Судя по звуку, под обстрелом опять Виноградное. Прилетает очень близко…», «Опять по Виноградному лупят, очень страшно», «В Виноградном снаряды рвутся. Летит из Саханки», — приводит сообщения мариупольцев городской сайт 0629.

Как сообщают волонтеры, со стороны Саханки (Донетчина, под контролем ДНР) в поселок Виноградное прилетело около 20 снарядов, не менее 120-го калибра.

В то же время пресс-служба Госпогранслужбы Украины информирует о вечернем обстреле украинского контрольного пункта пропуска «Марьинка». В сообщении говорится, что в 21:00 с окраины села Александровка (под Донецком) войска ДНР вели огонь из стрелкового вооружения.

«Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно неподконтрольной территории», — сообщает служба. Во время обстрела КПВВ уже был закрыт, гражданских там не было. О пострадавших в результате обстрела в Госпогранслужбе не сообщают.

Кроме того, спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец отметил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 47 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«На Мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня», — сказал Шубец. По его словам, в Павлополе позиции ВСУ были обстреляны ДНР из гранатометов, в районе Марьинки — из вооружения БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

«Вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки обстрелы укреплений Вооруженных сил Украины продолжались из минометов калибра 82 и 120 мм. На этих участках обороны враг усиливал интенсивность обстрелов гранатометами, пулеметами крупного калибра, стрелковым оружием», — добавил Шубец. Подполковник отметил активизацию боевых действий на Луганском направлении и применение войсками ЛНР РСЗО «Град». «По позициям украинских воинов в Орехово противник использовал ствольную артиллерию калибра 122 мм, а в Крымском — минометы 82 мм и 120 мм, ствольную артиллерию калибра 122 и 152 мм, а также реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», — подытожил Шубец.

Он сообщил, что на Донецком направлении произошло восемь случаев открытия огня в сторону украинских позиций. В частности, позиции украинских силовиков в Авдеевке попали под минометный огонь, а по Троицкому ВС ДНР стреляли из вооружения БМП, стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Новгородское (Донетчина, под контролем ВСУ) прибыли солдаты из Польши и Грузии. «Так, по данным нашей разведки, в районе населенного пункта Верхнеторецкое, 4 км от линии соприкосновения, на железнодорожную станцию Скотоватая отмечено прибытие 12 ед. танков, десяти 122-мм гаубиц Д-30 и шести 120-мм минометов. В связи с неудовлетворительной укомплектованностью подразделений ВСУ в зоне «АТО» и нежеланием граждан Украины идти на братоубийственную войну, военно-политическое руководство Украины продолжает прибегать к помощи иностранных наемников. Так, нашей разведкой установлено, что в Новгородское, 6 км от линии соприкосновения, за двое суток прибыло шесть автобусов с польскими и грузинскими наемниками», — сказал Басурин.

Напомним, 2 ноября спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в Донбассе «в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пять — получили ранения».