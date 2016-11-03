Симферополь, 3 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Новейший фрегат Черноморского флота Российской Федерации (РФ) «Адмирал Григорович», который 3 ноября отправится из Севастополя в Средиземное море, пополнит группировку российских кораблей у берегов Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил источник в силовых структурах Крыма.

Mil.ru Сторожевой корабль «Адмирал Григорович»

«Корабль универсален, способен наносить ракетные удары на большие расстояния, как по надводным, так и по наземным целям, — сказал источник. — Он также будет интегрирован в общую систему ПВО российской группировки».

30 октября 2016 г. газета Sunday Times со ссылкой на источники в военно-морских силах сообщила, что корабельная авианосная группа ВМФ РФ, дислоцирующаяся в Средиземном море, пополнилась тремя подводными лодками.

«3 российские подлодки, оснащенные крылатыми ракетами, присоединились к военно-морской тактической группе, движущейся в сторону Сирии», — отмечалось в сообщении.

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