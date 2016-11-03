Москва, 3 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Законопроект, передающий полномочия Роставтодору или уполномоченной организации разрабатывать схему размещения рекламных конструкций на землях возле дорог, внес в Госдуму Александр Старовойтов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рекламный щит

При этом схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документации по планировке территории и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности, в том числе безопасности дорожного движения, и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций, следует из документа.

Автор обеспокоен большим количеством незаконно установленных рекламных конструкций. Чтобы решить проблему депутат предлагает владельцу автомобильной дороги самостоятельно разрабатывать схемы размещения рекламных конструкций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения и согласовывать с федеральным органом исполнительной власти.

установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена рекламная конструкция.

Парламентарий также дает собственнику земельного участка право осуществлять демонтаж незаконно установленной рекламной конструкции на земельном участке без предписания от органа местного самоуправления.

Общая протяженность дорог в Российской Федерации составляет 1 200 000 км, из них трассы федерального значения — 52 000 км (около 5% от всей протяженности дорог).