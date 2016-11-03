Вашингтон, 3 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В попытках стабилизировать нефтяной рынок ОПЕК способствует появлению обратного эффекта. Излишняя активность Организации стран — экспортеров нефти является одним из важных факторов увеличения волатильности на рынке черного золота. Такое мнение выразили аналитики банка Barclays, чье мнение приводит агентство Bloomberg.

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Эксперты отмечают, что из-за чрезмерной активности ОПЕК начинают действовать силы, мешающие установлению баланса на рынке. Так, если бы картель был меньше вовлечен в игру, не проводил бы встречи каждые две недели и пытался бы сформировать тем самым ожидания, то рынок был бы более стабильным.

Аналитики предполагают, что рынок разочаруется итогами заседания членов Организации в конце ноября в Вене. По мнению экспертов банка, это заседание ОПЕК незначительно и никак не повлияет на рынок. Как бы ни прошла встреча картеля в Вене, нефть эталонной марки Brent может подорожать до $52 за баррель до конца года и подняться до $57 за баррель в следующем.

После переговоров ОПЕК в Алжире в конце сентября, когда было принято решение о заморозке уровня добычи нефти на 32,5−33 млн баррелей в сутки, цены на нефть поднималась до $53 за баррель. Однако 1 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,6% до $48,82 за баррель впервые с 28 сентября, падение продолжилось до отметки $47 за баррель. 2 ноября цена на нефть упала на 2,93% — до $46,73 за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 3,17% — до $45,19 за баррель.

В связи с этим директор аналитического департамента «Альфа-форекс» Андрей Диргин в интервью «Ведомостям» отмечал, что о полноценном падении нефти пока говорить рано. С его точки зрения, снижение цены с $53 является следствием предварительного разочарования в ОПЕК. Окончательное разочарование удастся оценить только после заседания ОПЕК в конце ноября. В то же время, как обращали внимание аналитики, цена на нефть также падала из-за сообщений СМИ о запасах нефти в США. Так, по данным Минэнерго США, коммерческие запасы американской нефти увеличились за неделю c 21 по 28 октября на 14,44 млн баррелей, до 482,60 млн баррелей.

Сегодня, 3 ноября, по состоянию на 08:08 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,15% — до 47,40 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,9%, до 45,75 доллара за баррель. По состоянию на 11:30 по московскому времени цена на нефть Brent составила $47,11 за баррель. Прирост составил $0,06.

Как ранее писало ИА REGNUM, для проработки алжирских договоренностей по заморозке уровня добычи нефти ОПЕК создала специальный комитет. Встреча спецкомитета прошла на прошлой неделе в Вене. На мероприятие были приглашены и внекартельные игроки. Например, Россия, Бразилия, Азербайджан, Казахстан, Оман и Мексика. Ранее ОПЕК не раз говорила о том, что надеется на то, что к соглашению присоединятся и другие нефтедобытчики, в особенности Россия. Встреча в Вене была организована с целью консультации, по ее итогам участникам не удалось выработать какого-либо цельного предложения. Однако ОПЕК обсудила дорожную карту проекта и начала ее внедрение. Итоговая встреча членов картеля состоится в Вене в конце ноября. Россия, в свою очередь, готова присоединиться к сделке по заморозке. Такое желание страны выражал и глава Минэнерго РФ Александр Новак, президент Владимир Путин. Однако для начала необходимо, чтобы к консенсусу пришли страны внутри ОПЕК, уже после этого российская сторона заявит о своих планах.