Ярославль, 3 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов продемонстрировал, «кто в доме хозяин», наложив «вето» на решение муниципалитета о порядке избрания мэра Ярославля и «продавив» собственное решение. Так считают ряд ярославских экспертов и политиков, по-разному оценивая последствия этих действий. Высказываются мнения, что муниципалитет Ярославля, бывший в последние годы реальным центром силы, «потерял свое лицо», а депутаты превратились в «кнопкодавов».

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Бывший зампред муниципалитета Игорь Блохин, перешедший в исполнительную власть полтора года назад и лишившийся поста заместителя мэра с приходом Слепцова, назвал все произошедшее фарсом. Блохин считает, что предложенный мэрией порядок избрания главы Ярославля не отвечает интересам как жителей города, так и самих выборщиков — депутатов. Произошедшее обозначило возможность для развития авторитарного подхода к управлению городом.

«К документу много вопросов, но мэрия и муниципалитет спорили совершенно не по существу, не по содержанию, а по мелочам, не решающим суть проблемы. В таких условиях этот спор — самый настоящий фарс. Вчера никто не думал о городе — шла реальная, подковерная борьба за власть. И муниципалитет на этом решении закончился. Хотя это был самый сильный, принципиальный созыв, неоднократно подтверждавший статус самостоятельного органа, действительно осуществляющего контроль за деятельностью власти, но при этом публичный и открытый — в общем, это был расцвет демократии и органов местного самоуправления в Ярославле. Теперь демократия закончилась. Принятие такого документа — это даже не компромисс, люди изо всех сил хотели показать лояльность и преданность новой власти. Теперь это лишь машины для голосования, призванные легитимизировать любые решения мэрии. А обозначившийся конфликт ушел внутрь, как нарыв, а это страшный процесс. Кроме того, отсутствие публичной дискуссии, конкурентности, нежелание слышать альтернативную точку зрения — это тупиковый путь для любого города», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин.

Политолог Андрей Дементьев, напротив, считает, что споры и трения привели к налаживанию диалога между ветвями власти. Однако окончательно сформироваться ему еще предстоит.

«Я думаю, говорить о какой-то выстроенной в городе вертикали власти рано. До последнего момента председатель муниципалитета отстаивал свою точку зрения, и то, что часть депутатского корпуса согласилась с позицией мэрии, вовсе не означает, что по всем другим вопросам исполнительная власть будет также поддержана. Мы видим, что со стороны мэрии идет активная работа по налаживанию диалога с депутатским корпусом, есть встречное движение и со стороны депутатов. Складывается диалог, и это хорошо. Мое общение с жителями города говорит о том, что люди не считают конфликт нужным. Они видели все последние годы, что внутри власти нет согласия, нет партнерских отношений. У Слепцова большой кредит доверия со стороны простых людей, в условиях кризиса есть запрос на единство власти, а не на противостояние, споры и конфликты», — полагает политолог Андрей Дементьев.

Зампред Ярославской областной думы Павел Исаев считает, что конец «эпохи демократии» в городе был неизбежным. Однако произошло это по жесткому сценарию, и этот сценарий был не обязательным.

«Любой глава города и района на территории области может провести через депутатов, по большому счету, любое решение. Так выстроена система местного самоуправления. Когда возникает спорный вопрос, то моральный выбор — проводить его или нет, в первую очередь ложится на главу исполнительной власти. Владимир Слепцов продемонстрировал, что при решении важного для него вопроса он не будет оглядываться на регламентные ограничения или оставлять возможность депутатам «сохранить лицо». Те, кто давно знают Владимира Витальевича, подтвердят, что это характерный для него стиль управления. Хорошо это или плохо для Ярославля, покажет время», — считает заместитель председателя Ярославской областной думы, член «Единой России» Павел Исаев.

Лидер областного отделения «Единой России» Илья Осипов, недавно избранный депутатом Госдумы, сожалеет о том, что конфликт вышел в публичную плоскость, причем противоборствующими сторонами стали не партия власти и оппозиция, а, в первую очередь, сами единороссы. Фракция «Единая Россия» в муниципалитете резко поменяла свое решение. В понедельник фракция постановила не рассматривать на ближайшем заседании предложенный мэрией документ, а в ходе заседания в перерыве собралась вновь и решила голосовать за спорный проект, причем практически единогласно.

«Когда люди договариваются, это как-то не так выглядит. Меня это тревожит. Если существует какое-то напряжение, всегда есть две стороны. Надо понимать, почему это напряжение возникло. Большинство в муниципалитете у «Единой России». Такие вопросы должны решаться на политсовете. Меня всегда пугают решения единогласные. Для меня всегда было важно не только то, сколько проголосовало за меня, но и то, сколько против. Важно уметь слышать альтернативные мнения», — сказал депутат Государственной Думы России, лидер ярославского регионального отделения «Единой России» Илья Осипов.

Единственным депутатом, кто проголосовал против нового порядка избрания мэра, стал единоросс, лидер региональной «ОПОРЫ России» Сергей Выржиковский. Он же предложил единственную поправку (она не прошла), предполагающую тайное голосование за кандидатов на пост мэра и избрание его квалифицированным большинством — двумя третями голосов.

«Диалог все-таки был, хороший или плохой, и в чем-то власть пошла нам навстречу, но выводов из этого диалога, на мой взгляд, мэрия не сделала. Должно быть равновесие ветвей власти. Они должны договариваться по ключевым вопросам. Порядок избрания мэра Ярославля — ключевой вопрос. Говорить о том, что «городу нужен хозяин» и давайте отдадим ему все, неправильно. Это для собаки хозяина выбирают, а городу нужен руководитель, глава», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Сергей Выржиковский.

Близок к этому мнению и представитель ярославских коммунистов Эльхан Мардалиев.

«Я думаю, это победа Владимира Слепцова в битве, но не в войне, и бодания по разным вопросам с центром прежней власти будут продолжаться до следующего созыва муниципалитета. И в следующий созыв Владимир Слепцов попытается провести максимально лояльных ему людей. Удастся ли ему это — большой вопрос. Но лояльный муниципалитет — это не есть хорошо, потому что истина рождается в противоречиях, в столкновениях, в борьбе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.