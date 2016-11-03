Веллингтон, 3 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Современные молодые люди, взрослевшие в период интенсивного развития и роста доступности цифровых технологий, зачастую совершенно не разбираются в сложной картине мира. При этом их умственный потенциал весьма высок, но не реализован, заявил всемирно известный психолог Джеймс Флинн в интервью BBC Future.

Скульптура «Мыслитель» Огюста Родена

Флинн, профессор новозеландского Университета Отаго, рассказал, что в среднем показатель IQ населения Земли демонстрирует стабильный рост, увеличиваясь примерно на 3 балла каждые десять лет. Так, уровень IQ голландцев вырос на 20 баллов с 1934 по 1964 год.

При этом 80% интеллекта взрослого человека обусловлены генетически. Кроме того, влияние на умственные способности оказывают такие факторы, как выбор школы, размер домашней библиотеки и спутник жизни, а также личные трагедии или потеря работы. В детстве важно, чтобы родители развивали ребенка, читая ему и обучая его разным навыкам.

Несмотря на рост IQ, современные студенты, умеющие обращаться с современными устройствами, подобны средневековым крестьянам, живущим в своем тесном мирке, ведь им неведомо историческое измерение, считает Флинн. Специалист добавил, что из-за поверхностных взглядов на мир сознание таких людей подвержено манипуляциям со стороны политиков и СМИ.