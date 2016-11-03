Ставрополь, 3 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

В Ставропольском крае подросток 16 лет осужден за истязание родственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Подросток из города Изобильного на протяжении 10 месяцев постоянно избивал своих приемных родителей — инвалидов первой группы и бабушку 65 лет. Делал он это, требуя от них деньги.

После очередного побоя родственники не выдержали и обратились в правоохранительные органы. После чего подросток попал под уголовную статью Истязание».

Суд приговорил подростка к полутора годам и 10 дням воспитательной колонии.