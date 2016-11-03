На Ставрополье подросток за истязание родни проведёт полтора года в колонии
Ставрополь, 3 ноября, 2016, 12:21 — ИА Регнум.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Колючая проволока
В Ставропольском крае подросток 16 лет осужден за истязание родственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Подросток из города Изобильного на протяжении 10 месяцев постоянно избивал своих приемных родителей — инвалидов первой группы и бабушку 65 лет. Делал он это, требуя от них деньги.
После очередного побоя родственники не выдержали и обратились в правоохранительные органы. После чего подросток попал под уголовную статью Истязание».
Суд приговорил подростка к полутора годам и 10 дням воспитательной колонии.