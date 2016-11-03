Москва, 3 ноября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Временная администрация, назначенная в «Росинтербанке» после отзыва лицензии 19 сентября, выявила в кредитной организации отрицательный баланс источников собственных средств.

Vestikavkaza.ru Дыра в капитале

Согласно материалам, опубликованным в «Вестнике Банка России», «дыра» в балансе банка составила 90,91 млрд рублей, тогда как на дату последней отчетности баланс составлял +5,546 млрд рублей.

Выяснилось, что активы банка были завышены более чем в 32 раза — до 99,56 млрд рублей вместо 3,1 млрд рублей. В результате переоценки также сократились обязательства «Росинтербанка»: с 94 млрд рублей до 83,42 млрд рублей.

Объем вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей в банке на дату отзыва лицензии составлял 56,976 млрд рублей.