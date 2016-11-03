Чехов, Московская область, 3 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Московской области в эксплуатацию введен очередной объект-долгострой компании «СУ-155». Разрешение на ввод получил 34 корпус в микрорайоне Губернский города Чехов. На территории Московской области осталось 12 объектов компании «СУ-155». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса области.

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После ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в Чехове, общей площадью 8,8 тыс. кв. м, в правах удалось восстановить 96 граждан, вложивших свои деньги в строительство.

«Таким образом, на сегодняшний день на территории Московской области остается 12 объектов-долгостроев компании «СУ-155», строительство которых планируется завершить до конца 2016 года», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

Он также отметил, что в микрорайоне Губернский завершается строительство корпуса 35. Ввести объект в эксплуатацию для еще 95 пострадавших семей планируется до конца 2016 года.

Напомним, в ноябре в подмосковной Ивантеевке было завершено строительство жилого дома компании «СУ-155», расположенного на улице Дзержинского. Ввести в эксплуатацию здание, которое ожидают 138 соинвесторов компании, планируется в декабре.

В подмосковной Ивантеевке возведен очередной долгострой «СУ-155»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство долгостроев компании «СУ-155» в области — восемь объектов — находятся в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. Всего у компании имеются просроченные обязательства перед более чем 11 тыс. семей соинвесторов.