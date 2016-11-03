Москва, 3 ноября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров внес на рассмотрение Госдумы проект постановления о парламентском запросе правоохранительным органам России проверить информацию в СМИ о незаконном финансировании украинских силовиков структурами «Альфа-банка». Опираясь на опубликованную в интернете информацию, есть основания полагать, что выплачиваемые через счета банка средства могли быть не обязательно государственными деньгами Украины, заявил депутат корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября.

Sarah Tate Украинские военнослужащие

Парламентский запрос «о незаконном финансировании украинских силовиков в зоне «антитеррористической операции» Госдуме предлагается направить Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

«В средствах массовой информации появилась информация с конкретной ссылкой на конкретных людей о том, что «Альфа-банк» Украины, который входит в «Альфа-групп» России, финансировал участников войны с русским народом, карательную операцию против русских людей», — заявил Федоров.

«Что делал банк? Какими деньгами выплачивал эти зарплаты, пособия военным? Это пока что неясно. Там просто есть информация, будто это то ли государственные деньги, но государственные деньги Украины по законам Украины через частный банк военным выплачивать нельзя. Иными словами, есть моменты, которые говорят о том, что это не обязательно государственные деньги, хотя мы этого не знаем», — пояснил он.

Таким образом, Федоров в парламентском запросе обращается с просьбой проверить информацию, кто финансирует, как финансирует, как связано это отделение «Альфа-банка» с финансированием из России.

В России информация о связи «Альфа-групп» с финансированием АТО вызвала волну пикетов и массовых протестов в десятках регионов, напомнил депутат. При этом «когда началась массовая пикетная деятельность граждан, во многих местах служба безопасности «Альфа-банка» пыталась как-то надавить на участников пикетов», сказал он.

«Поэтому и было принято решение мною вопрос поднять побыстрее. Это как раз показывает, что там не все так чисто. Люди законно выражают своё мнение, имеют право. А тут, раз такая реакция — чует кошка, чьё мясо съела», — пояснил Федоров.

«Если эта информация в интернете ложная, а вопрос общественно значимый, значит, правоохранительная система проверит и скажет, что такого нет. Если же такое есть, значит, мы ожидаем, что правоохранительная система предпримет какие-то меры», — сказал в заключение депутат.