Смоленск, 3 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Смоленские следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 11-летней девочки в местной больнице — по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 3 ноября.

Pixabay.com Машина скорой медицинской помощи

Согласно материалам дела, 12 октября ребенок был доставлен бригадой скорой помощи в Смоленскую областную клиническую больницу, с подозрением на аппендицит. Однако врачи, обследовав ребенка, пришли к выводу, что у девочки аппендицита нет, а причина боли — в нарушении пищеварения, и отправили ее домой. 15 октября девочка вновь попала в больницу — также на скорой — в инфекционное отделение клинической больницы №1. Спустя несколько часов ребенок скончался.

По данным следствия, причиной смерти ребенка явился острый флегмонозный аппендицит, осложнившийся перитонитом.

Ранее СКР провел проверку, а перед департаментом по здравоохранению Смоленской области был поставлен вопрос о проведении служебной проверки.

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За последние месяцы это не первый трагический случай в медучреждениях региона. В середине января в инфекционной больнице скончался годовалый малыш. Чуть раньше трагедия произошла в туберкулезном диспансере, где прямо на приеме у врача, при проведении процедуры по взятию пробы Пирке, умерла шестилетняя девочка.