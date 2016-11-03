Гуанчжоу, Китай, 3 ноября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Экс-капитан сборной Англии и защитник ФК «Челси» Джон Терри может продолжить карьеру в китайском клубе «Гуанчжоу Эвергранд». Заработная плата одного из самых известных футболистов в мире составит 8 млн фунтов в год. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил ряд китайских новостных агенств.

Paul Bence Джон Терри

Сам футболист пока не прокомментировал новость о возможном переходе. Контракт Джона Терри с лондонским клубом заканчивается летом 2017 г., пишет «Сина синьвэнь».

Фанаты ФК «Челси» с тревогой восприняли новости из Китая. Для многих Джон Терри остается символом как национальной сборной, так и лондонского клуба. Как отмечают специалисты, переход Терри в китайский клуб вполне вероятен: защитник находится уже в «солидном» возрасте по футбольным меркам, поэтому «Челси» может отказаться от продления контракта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 года ФК «Гуанчжоу Эвергранд» стал самым дорогим футбольным клубом в мире. Рыночная стоимость футбольной команды составила $3,35 млрд.