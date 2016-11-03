Москва, 3 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном может быть приостановлено 8 ноября 2016 г, соответствует действительности. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении Минтранса России.

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Российская сторона может пойти на такой шаг, если авиавласти Таджикистана не поменяют свою позицию относительно аэропорта Жуковский.

«С целью недопущения ущемления прав российских авиаперевозчиков российская сторона оставляет за собой право приостановить с 00:00 8 ноября воздушное сообщение между РФ и Таджикистаном», — отмечается в сообщении ведомства.

3 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Таджикистан не согласовывает рейсы авиакомпаний РФ из аэропорта «Жуковский»: Душанбе требует пересмотра межправительственного соглашения. Поскольку на линии действуют только таджикские авиакомпании, отказ принимать рейсы из «Жуковского» ущемляет права авиаперевозчиков РФ.

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