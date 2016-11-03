Москва, 3 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий отсрочку отбывания наказания осужденным, которые больны наркоманией, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября. На отсрочку могут рассчитывать лица, которым впервые назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 УК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В этих статьях речь идет о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, и растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также о незаконной выдаче или подделке рецептов на получение наркотических средств или психотропных веществ.

С принятием закона обвиняемые могут получить отсрочку от наказания при добровольном согласии на курс лечения, который они будут проходить в системе Минздрава, а не ФСИН.

В ходе дискуссии высказывались опасения, что это способ ухода от ответственности. «Это один из ответов на вопрос дискуссии о том, не стоит ли заменять эту меру отсрочки на освобождение от ответственности. Если мы заменим это на освобождение от ответственности, да, коррупциогенный фактор возникает, если оставляем так как есть, но продумаем стимулирующие меры в последующем, то можно по-другому», — отметил замглавы МВД Игорь Зубов.

По данным МВД, ежегодный прирост обсуждаемой категории — порядка 8 тыс. человек — «это те, люди которые осуждаются, но в места лишения свободы не попадают», — пояснил замминистра. Ежегодно по наркопреступлениям задерживаются 82 тыс. человек в том числе 3 тыс. иностранных граждан, сообщил Зубов.