Псков, 3 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Управление городского хозяйства администрации Пскова подтвердило готовность техники и предприятий к зиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил начальник управления Алексей Захаров в ходе общегородского итогового координационного совещания за октябрь.

А.П. Остроумова-Лебедева. Первый снег. 1917

По его словам, для уборки улично-дорожной сети, парков и скверов представлена техника в исправном состоянии, заготовлено около 460 тонн песко-соляной смеси и 120 тонн песка.

Захаров также заявил, что в организации уборки городских улиц учтён опыт прошлого года: «в контракте на эту зиму в 2,5 раза увеличен объём ручной доработки тротуаров и пешеходных переходов».

В пресс-службе Пскова отметили, что 2 ноября, когда Псков оказался в эпицентре снежного циклона, на улицы города для уборки снега было выведено 100% коммунальной техники. В первую очередь, убираются магистрали с автобусным движением, далее дороги с менее интенсивным движением. Помимо технической, ведётся ручная расчистка тротуаров, мостов, пешеходных переходов.